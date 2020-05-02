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ABD’de binlerce kişiden karantina karşıtı protesto

02 Mayıs 2020 11:22

ABD’nin California eyaletinde on binlerce kişi korona virüs salgınına karşı “Evde Kal” uyarılarını protesto etti.

Koliforniya'da binlerce kişi eyalet Valisi Gavin Newsom’ın ve yerel yönetimlerin “Evde Kal” çağrılarını protesto etti. Dün itibarıyla eyalet plajlarını da kapatan Vali Newsom'a karşı slogan aran protestocuların sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kuralları uygulamadıkları gözlemlendi.

Gösteriler en çok Orange County, Los Angeles ve Kaliforniya’nın başkenti Sacramento’da yoğunlaşırken göstericiler ABD Başkanı Donald Trump’ın salgına karşı açıklamalarına destek verdi.

Los Angeles’ta da belediye binası önünde gerçekleşen protestolarda halk Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve Vali Newsom için istifa çağrısı yaparken “Özgür ABD” ve “Özgür Halk” sloganları attı. Protestoları birçok kişi de araçları ile korna çalarak destekledi.

Kaliforniya Eyaleti'nde Koronavirüs vaka sayısı 52 bin 25'e, ölü sayısı ise 2 bin 124'e yükseldi. Vakaların büyük bir kısmı ise Los Angeles’ta bulunuyor.(İHA)

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