T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD’de 249 yıllık kilise yandı

12 Temmuz 2020 12:33

ABD’nin California eyaletinde 249 yıllık tarihi kilise çıkan yangında büyük hasar gördü.

California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde tarihi San Gabriel Kilisesi'nde yangın çıktı. San Gabriel itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında yaralanma yaşanmadığı ve kundaklamaya ilişkin bir kanıt olmadığı kaydedildi. Kilisenin çatısının yangın nedeniyle tamamen küle döndüğü ve sunakta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.


Korona virüs pandemisi nedeniyle 4 aydır kapalı olan kilisenin gelecek hafta sonu yeniden açılması planlanıyordu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

ABDCaliforniaSan Gabriel Kilisesiyangın

Diğer Videolar

Pakistan’da sel bilançosu: 102 ölü

Bin 500 ev yıkıldı, 122 kişi hayatını kaybetti; sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı

Meke’nin ardından Küçük Göl de kurudu

Pendik’te ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle kovalayan Ozan C. tutuklandı

Aracını yakan kişiden eşine: Ben arabayı yakıyorum; sen rahat et

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yol kenarında köfte yedi, gelen hesabı sosyal medyada paylaştı; "Sakın...

Acun'un Ilıcalı'nın da katıldığı doğum günü partisinde dikkat çeken ayrıntı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bill Gates: Pandemi bitene kadar Covid-19'a yakalanmayan milyonlarca insan ölecek...

Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı...

‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yol kenarında köfte yedi, gelen hesabı sosyal medyada paylaştı; "Sakın...

Acun'un Ilıcalı'nın da katıldığı doğum günü partisinde dikkat çeken ayrıntı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24