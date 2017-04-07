T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD Başkanı Trump: Suriye'deki diktatör, korkunç bir kimyasal saldırı düzenledi

07 Nisan 2017 12:15

Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Salı günü Suriye'deki diktatör, korkunç bir kimyasal saldırı düzenledi. Masum sivillere yönelik bir saldırı düzenledi. Sinir gazı kullandı. Güzel, masum bebekler gaddarca, zalimce katledildi. Bu barbarca düzenlenen saldırıda. Tanrı'nın hiçbir çocuğu böylesine korkunç bir şey yaşamamalı. Ve bu gece bir askeri saldırı talimatı verdik ve hava üssünün vurulması talimatı verdim. Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan askeri operasyonun emrini verdim. Ve bu hamle, ABD'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli bir hamle. Öldürücü kimyasal silah kullanılmıştır. Bu yasaklanan kimyasal silahların Suriye tarafından kullanıldığı konusunda hiçbir soru işareti yoktur. Ve önceki yıllarda gösterilen hamleler, Esad'ın davranışının değiştiği konusunda başarısız olduğu, ve bölge istikrarsızlığa sürüklenmeye devam ediyor. Bu akam bütün uygar uluslara, Suriye'deki kan dökülmesinin durdurulması çağrısı yapıyorum. Her türlü terörizmin ortadan kaldırılması çağrısı yapıyorum tüm uygar uluslara."

ETİKETLER

Donald TrumpABDUSASuriyefüze saldırısı

Diğer Videolar

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

Yönetmen Demirel'in arkadaşlarının hazırladığı “Arkadaşımız Çayan"ın ikinci gösterimi yapılacak: "Hediye değil haklarını istiyor"

Göç edemeyen leyleklere köylüler bakıyor: "Çok alıştık"

MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü

İstanbul’un yükseklerine kar yağdı, Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24