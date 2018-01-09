ABD Başkanı Donald Trump'tan çiftçilere: Beni seçtiğiniz için mutlu olmalısınız, size ayrıcalık tanıdığım için çok şanslısınız...

ABD Başkanı Donald Trump, çıkardığı vergi indirimi paketinin ve serbest piyasanın kural tanımazlığına karşı üretici-tüketici haklarını korumaya yönelik regülasyonları kaldırmasının çiftçileri kalkındıracağını savundu. Devlet destekli bir STK olan Amerikan Çiftlik Büroları Federasyonu'nun yıllık kongresine hitap eden Trump, Nashville'de toplanan çiftçilere ''Bana oy verdiğiniz için mutlu musunuz? Size bu ayrıcalığı tanıdığım için çok şanslısınız'' diye seslendi. ''Diğer seçenek (Hillary Clinton) siz çiftçilerin işine pek gelmeyecekti'' diye ekleyerek çiftçilerin ABD'nin geleceği olduğunu dile getirdi.