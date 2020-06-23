ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetine benzetilen kaya ilgi çekiyor

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kaya, ABD Başkanı Donald Trump siluetini andırması nedeniyle yöre halkının ilgisini çekiyor.

Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump’ın siluetini andıran kaya parçasını görenler kayayı arkasına alıp fotoğraf çektiriyor. Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya siluetin Trump’a benzediğini belirterek, “Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Başkan Turump'a benzetti. Bizlerde benzetiyoruz” dedi.



