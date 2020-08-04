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Trump'ın rakamları farklı yorumlaması gazeteciliğe çarptı

ABD Başkanı, Koronavirüs salgınında ülkenin iyi durumda olduğunu savundu

04 Ağustos 2020 18:01

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Axios'un politika muhabiri Jonathan Swan ile yaşadığı tartışma ülkenin gündemine oturdu. 

Trump, ABD'nin Koronavirüs pandemisi sürecini iyi yönettiğini ve ölümlü vakalarının diğer ülkelere kıyasla çok düşük olduğunu söyledi. Swan ise Trump'ın verileri doğru yorumlamadığını ve ölüm nüfusa oranına göre ABD'nin çok kötü bir noktada olduğunu savundu.

Trump'ın sıklıkla "en iyisiyiz" ifadelerini kullandığı söyleşide Swan sık sık diğer ülkelerin verileriyle ABD liderinin gösterdiği rakamları kıyasladı. 

ABD lideri, ülkede çok fazla test yapılmasının övülmesi gerektiğini söylerken, gazeteci Swan fazla test yapılmasına rağmen salgının kontrol altına alınamadığına dikkat çekti.

Çeviri: Yeşim Yıldız

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