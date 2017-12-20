ABD Başkanı Donald Trump çizgi film karakteri oldu

ABD'li oyuncu Stephen Colbert tarafından hayata geçirilen 'Our Cartoon President' adlı çizgi filmin başrolünde Donald Trump yer alıyor. Çizgi filmde, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki günlük yaşamı ve yaptığı işler yansıtılacak. Kısacası Donald Trump ile ilgili birçok detay çizgi filmde yer alacak. Gerçek bir Twitter trolü olan Donald Trump sanırız çizgi filmde baya baya alay konusu olacak. Çizgi filmde Donald Trump karakterine bir cin, kaplumbağa adam ve kır saçlı bir karakter eşlik edecek. Our Cartoon President adlı çizgi film 11 Şubat 2018 tarihinde gösterime girecek.