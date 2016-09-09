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ABD başkan adayı: Halep ne?

09 Eylül 2016 15:26

ABD'de Özgürlükçü Parti'nin Başkan Adayı Gary Johnson, MSNBC'deki bir programda kendisine sorulan "Başkan olursanız Halep'teki kriz hakkında ne yapacaksınız" sorusuna "Halep nedir?" karşılığını verdi. MSNBC'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgürlükçü Parti'nin Başkan Adayı Johnson'ın Suriye'ki iç savaşın en kritik kenti olan Halep'in ne olduğunu, nerede olduğunu bilmediği ortaya çıktı. New Mexico eyaletinin eski Cumhuriyetçi Valisi Johnson'a "Başkan olursanız Halep konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi. Johnson buna "Halep nedir?" diye karşılık verdi. Soruyu soran gazeteci "Şaka yapıyorsunuz herhalde" deyince, Johnson, "Hayır yapmıyorum" dedi. Ardından sunucu, Halep'in Suriye'de olduğunu, mülteci krizini merkezlerinden olduğu bilgisini verdi. (Kaynak: Al Jazeera Türk)

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ABD başkan adayıHalep neGary Johnson

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