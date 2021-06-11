ABB'den metro yapımında bakanlık izni iddialarına yanıt: Bu kez hiç görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız: dediğimizi, tersini demişiz gibi yazmak

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro hattı yapılmasına izin verip vermediği konusunda dile getirdiği iddialara yanıt verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın metro hattı yapımı konusunda bakanlığın sınırlama getirdiğine yönelik açıklamalarını paylaşan Volkan Memduh Gültekin, bunun gerçeği yansıtmadığını iddia eden Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'a yanıt verdi.

Paylaştığı video ile "ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında eleştirecek konu bulamayınca ne yapacaklarını iyice şaşırdılar. Bakın, Sn. Başkan defalarca ne diyor: "Bakanlık bize Söğütözü'ndeki hattın tamamlanması ve Dikimevi-Natoyolu için izin verdi." ifadelerini kullanan Gültekin, Kenan Kıran'ın da attığı tweeti ekleyerek şöyle dedi: