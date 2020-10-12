AB Ülke Raporu | Mehmet Tezkan: Sen iple o zaman, sıkıysa yaz

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın 'Unutunuz' başlıklı yazısında "Geçen gün Avrupa Birliği gene bir "Türkiye raporu" yayınlamış, kimsenin umurunda olmadığı gibi, gazetelerin dış haberler servisleri de iplemediler" sözlerini yorumladı.

Ardıç'ın AB Ülke Raporu (İlerleme Raporu) ile ilgili sözleri için "O zaman sen yaz, sıkıysa yaz" diyen Tezkan, "Medya öyle bir hale geldi ki T24 gibi kanallar, internet kanalları ve bazı televizyon kanalları hariç bunlar haber dahi olmuyor. Olması yasak. Yazmak sıkar" diye konuştu.

"Onu yazamadıysan işsizliği, doları yaz" diyen Tezkan,"Hadi paçan yiyorsa yaz, hani bu 'dış haberlerdekiler iplememiş' ya. Sen iple o zaman" ifadesini kullandı.