T24 LogoT24 Logo
Aslında ne oldu?

AB Ülke Raporu | Mehmet Tezkan: Sen iple o zaman, sıkıysa yaz

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

12 Ekim 2020 16:27

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın 'Unutunuz' başlıklı yazısında "Geçen gün Avrupa Birliği gene bir "Türkiye raporu" yayınlamış, kimsenin umurunda olmadığı gibi, gazetelerin dış haberler servisleri de iplemediler" sözlerini yorumladı. 

Ardıç'ın AB Ülke Raporu (İlerleme Raporu) ile ilgili sözleri için "O zaman sen yaz, sıkıysa yaz" diyen Tezkan, "Medya öyle bir hale geldi ki T24 gibi kanallar, internet kanalları ve bazı televizyon kanalları hariç bunlar haber dahi olmuyor. Olması yasak. Yazmak sıkar" diye konuştu. 

"Onu yazamadıysan işsizliği, doları yaz" diyen Tezkan,"Hadi paçan yiyorsa yaz, hani bu 'dış haberlerdekiler iplememiş' ya. Sen iple o zaman" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

mehmet tezkantezkanmedyabasınabraporab raporugazetear damarı çatlamışaslında ne oldu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Kasım 2020

Akşener, Millet İttifakı'nı yorumladı: Bu sisteme 31 Mart'tan sonra ayda bir ateş ediliyor

Salgına karşı önlemlerde sorumlu kim; Erdoğan'a göre "karar yetkimiz yok" diyen Bilim Kurulu birinci derecede sorumlu

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın “Kanal İstanbul’da sona gelinmiştir” açıklamasına yanıt: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

Hanefi Avcı, Çakıcı sorusunu pas geçti; Demirtaş ve Kavala için "İnsanları içeri tıkmak için bahane arıyoruz" dedi

Camilerde Koronavirüs denetimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim...

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı...

"18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu" sözü, istifa getirdi...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24