T24 LogoT24 Logo
Haberler

AB Türkiye Delegasyonu'ndan Avrupa Günü videosu: Dayanışmanın 70. yılı

Yazar, akademisyen, politikacı, diplomat, oyuncu ve müzisyenler online Avrupa Günü'nde buluştu: Güzel günler göreceğiz...

09 Mayıs 2020 06:09

T24 Haber Merkezi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 9 Mayıs Avrupa Günü için, Koronavirüs salgını nedeniyle özel bir online program düzenledi. Çok sayıda diplomat, akademisyen, yazar ve sanatçının katılımıyla düzenlenen video program, "Dayanışmanın 70. Yılı" temasına odaklandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, dört yıldır yaşadığını belirttiği Türkiye'ye baktığında "halledilmesi gereken pek çok konu olmakla birlikte Avrupaî, alt yapısı ve AB ile ilişkilerinin temelleri sağlam bir ülke gördüğünü" vurguladı.



Büyükelçi Berger'in koordinasyonu ve online ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Günü'nü kutladılar, dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladılar.

Avrupa Günü programında Ömer Vatanartıran'ın moderatörlüğünü yaptığı panele yazar Ahmet Ümit, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan katıldı. 
İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da, Vatanartıran'a verdiği mülakatta, ekonomik destekler odağında AB desteklerinin önemini değerlendirdi.

Program çerçevesinde Avrupa Gençlik Orkestrası bir konser verdi. Türkiye'den müzisyenler Erhan GüleryüzDeniz ArcakMercan, Tinay ve Zeynel Lüle de, Nâzım Hikmet'in şiirinden Alp Murat Alper'in bestelediği "Güzel günler göreceğiz çocuklar" şarkısını Güleryüz'ün düzenlemesiyle seslendirdiler.

Programa katılan sanatçılar Mert Fırat, Deniz Türkali, Yüksel Aksu, Veysel Diker, Tuba Ünsal, Lorin Merhart ile Aykut Elmas ve Wilco Van Herpen, Covid-19 salgını içinde kutlanan Avrupa Günü kutlamaları için evlerinden gönderdikleri video kayıtlarla dayanışma ve insani değerlere vurgu yaptılar.
AB ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçileri de, programa gönderdikleri mesajlarla Avrupa Günü'nü kutladılar.

Avrupa Birliği, 70 yıl önce, 9 Mayıs 1950 günü, dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın adıyla anılan Schuman Bildirisi’nin yayımlanmasıyla yola koyuldu.
1985 yılından bu yana, 9 Mayıs günü AB kurumları tarafından ve AB’ye üye tüm devletler ile aday ülkelerde Avrupa Günü olarak kutlanıyor.

ETİKETLER

avrupa birliğiabavrupa günüavrupa birliği türkiye delegasyonuchristian bergerfaruk kaymakcıfatma şahinbekir ağırdırömer vatanartırandeniz ülke arıboğanmercanerhan güleryüzzeynel lülenazım hikmetdeniz arcaktinayalp murat alperrobert schuman

Diğer Videolar

Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı

Almanya’ya ikinci Korona dalgası mı geliyor?

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Onun yaptığı daha güzel bir dünya yaratmaya çalışmak, bunu da yapmaya devam edecek"

Kanyonda mahsur kalan hamile ineği itfaiye kurtardı

Pasifik Okyanusu'nda küçük bir tekne ve dev mali balina böyle görüntülendi

Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci bir gecede milyoner oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!...

Danıştay'dan 'belediyelerin yardım kampanyası' kararı...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak, bakkal ve...

Sağlık Bakanı Koca: Vakaların yaş ortalaması 32'ye düştü; vefat edenlerin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24