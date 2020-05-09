AB Türkiye Delegasyonu'ndan Avrupa Günü videosu: Dayanışmanın 70. yılı

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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 9 Mayıs Avrupa Günü için, Koronavirüs salgını nedeniyle özel bir online program düzenledi. Çok sayıda diplomat, akademisyen, yazar ve sanatçının katılımıyla düzenlenen video program, "Dayanışmanın 70. Yılı" temasına odaklandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, dört yıldır yaşadığını belirttiği Türkiye'ye baktığında "halledilmesi gereken pek çok konu olmakla birlikte Avrupaî, alt yapısı ve AB ile ilişkilerinin temelleri sağlam bir ülke gördüğünü" vurguladı.





Büyükelçi Berger'in koordinasyonu ve online ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Günü'nü kutladılar, dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladılar.

Avrupa Günü programında Ömer Vatanartıran'ın moderatörlüğünü yaptığı panele yazar Ahmet Ümit, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan katıldı.

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da, Vatanartıran'a verdiği mülakatta, ekonomik destekler odağında AB desteklerinin önemini değerlendirdi.



Program çerçevesinde Avrupa Gençlik Orkestrası bir konser verdi. Türkiye'den müzisyenler Erhan Güleryüz, Deniz Arcak, Mercan, Tinay ve Zeynel Lüle de, Nâzım Hikmet'in şiirinden Alp Murat Alper'in bestelediği "Güzel günler göreceğiz çocuklar" şarkısını Güleryüz'ün düzenlemesiyle seslendirdiler.



Programa katılan sanatçılar Mert Fırat, Deniz Türkali, Yüksel Aksu, Veysel Diker, Tuba Ünsal, Lorin Merhart ile Aykut Elmas ve Wilco Van Herpen, Covid-19 salgını içinde kutlanan Avrupa Günü kutlamaları için evlerinden gönderdikleri video kayıtlarla dayanışma ve insani değerlere vurgu yaptılar.