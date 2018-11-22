AB temsilcileri ile Çavuşoğlu arasında gergin diyalog

AB heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn arasındaki gergin diyalog dikkat çekti. Suriyeli göçmenler konusuna ilişkin oluşan gergin diyalog şöyle; Çavuşoğlu: AB'den henüz 1,7 miyar Euro geldi... Çifte standartlar ve iki yüzlülük sebebiyle Avrupa Birliği bizim gözümüzde güvenilmeyen bir kaynak. Hahn: İki gün önce bir karar verildi. Harcamayı görmek gerekiyor. Nerede ne şekilde kullanacağız bunu görmemiz gerekiyor. Para hızlı bir şekilde harcandı denilmekte. Avrupa Sayıştayı bizi bazı konularda eleştirmektedir. Mogherini: Çifte standart yok beğenin ya da beğenmeyin Avrupa Birliği'nden daha güvenilir bir ortak bulmanız mümkün değil. Kaynak: (Cumhuriyet)