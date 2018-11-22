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AB temsilcileri ile Çavuşoğlu arasında gergin diyalog

22 Kasım 2018 18:53

AB heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini - AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn arasındaki gergin diyalog dikkat çekti. Suriyeli göçmenler konusuna ilişkin oluşan gergin diyalog şöyle; Çavuşoğlu: AB'den henüz 1,7 miyar Euro geldi... Çifte standartlar ve iki yüzlülük sebebiyle Avrupa Birliği bizim gözümüzde güvenilmeyen bir kaynak. Hahn: İki gün önce bir karar verildi. Harcamayı görmek gerekiyor. Nerede ne şekilde kullanacağız bunu görmemiz gerekiyor. Para hızlı bir şekilde harcandı denilmekte. Avrupa Sayıştayı bizi bazı konularda eleştirmektedir. Mogherini: Çifte standart yok beğenin ya da beğenmeyin Avrupa Birliği'nden daha güvenilir bir ortak bulmanız mümkün değil. Kaynak: (Cumhuriyet)

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