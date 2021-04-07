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"AB Komisyon Başkanı Leyen'in Beştepe'de ayakta kaldığı anlar erkek egemen bir siyasetin göstergesi olarak yorumlandı"

"Leyen’in yok sayılması hem Ankara’nın hem de Charles Michel’in ayıbı"

07 Nisan 2021 17:22

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması sırasında oturacak yer bulamaması Avrupa basını ve kamuoyunda dikkat çekti. Olay #SofaGate, yani 'koltuk skandalı' adı altında sosyal medyada da gündemin başına oturdu.

'Koltuk skandalının' basına ve sosyal medyaya yansımalarını değerlendiren Fulya Canşen, yaşananların Cumhurbaşkanlığı'nda konuşulanlardan daha çok fazla ilgi gördüğünü söyledi.

WDR-COSMO Köln Radyosu'nda yaşananları yorumlayan Canşen, "Skandal çok şeyi ifade ediyor" diyerek şöyle konuştu:

"Cumhubaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in kendisine ayrılan iki şef koltuğuna oturup, von der Leyen’in ayakta kalması ve nereye oturacağını bilememesi, öncelikle erkek egemen bir siyasetin göstergesi olarak yorumlandı ve bence de öyle. Protokol Michel’in önceliğini gerektiriyor olsa bile 27 ülkenin onayı ile Komisyon Başkanı seçilen, Almanya’da yıllarca aile, çalışma ve savunma bakanlığı yapmış, 7 çocuğuna rağmen başarılı bir siyasetçi olan von der Leyen’in yok sayılması ve şaşkınlığını gösterirken gayri ihtiyari hımmm demesi hem Ankara’nın hem de Charles Michel’in ayıbı. Sonunda ortaya çıkan resim de iktidar haritasını gösteriyor. Konu Türkiye olunca şimdilik, geçtiğimiz zirve için gerekli raporu da hazırlayan Michel’in sözü geçiyor"

Yapılan tespitler arasında “Erdoğan’ın Türkiyesi'nde erkekler önde geliyor” tespitinin de yer aldığını söyleyen Canşen, "Hiçbirimiz 2015 Kasımında tekrarlanan genel seçimden bir ay önce Merkel’in Türkiye’ye gelip Erdoğan ile altın varaklı koltuklarda verdiği pozu unutmadık. O gün Merkel Erdoğan’a nasıl bir seçim desteği verdiyse bugün de Michel ve von der Leyen, Erdoğan’a iktidarını devam ettirme garantisi vaad ediyorlar. Acı olansa bir kadın olarak von der Leyen’in önceliğinin İstanbul Sözleşmesi ya da İnsan Hakları’ndan ziyade, Doğu Akdeniz krizi ve mülteci sorunu olması" dedi. 

 

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