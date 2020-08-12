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Aamir Khan'ın Adana'da kebap keyfi; hem yedi hem pişirdi

12 Ağustos 2020 17:19

Hindistan'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hindistanlı film yapımcısı ve aktör Aamir Khan, önceki günlerde Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana'ya geldi. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı. 

Mangalın başından ayrıldıktan sonra kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabının lezzetini tattı. Khan ve film ekibinin keşif için 2 gün boyunca Adana'da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.

Khan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda bıraktığı, 1994 ABD yapımı "Forrest Gump"ın uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" adlı filminin kalan çekimleri için Türkiye'ye gelmişti. 

Kaynak: DHA

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