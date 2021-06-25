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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçında bir anda çalan Müslüm Gürses şarkısı sporcuları şaşkına çevirdi

25 Haziran 2021 13:45

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşırken mücadelede Müslüm Gürses şarkısı çaldı.  Milliler servis atacakken bir anda Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı çaldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD ile oynadığı maça Müslüm Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı damga vurdu. Milliler servis kullanacakken salonda bir anda bu şarkı yüksek sesle yankılanmaya başladı.  Sporcular büyük bir şaşkınlık yaşadı

Milliler, ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol TakımıMüslüm GürsesKaç kadeh kırıldıvoleybol maçı

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