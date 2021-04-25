A Haber muhabirinden 'yandaşsınız' diyen vatandaşa: "Yandaş olacak tabii ki; Erdoğan'a, Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar’daki metro çıkışına konulan İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfesi AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından kaldırılmak istenmesiyle ilgili haber yapmak isteyen A Haber muhabiri, 'yandaşsınız' tepkisiyle karşılaşınca "Yandaş olacak tabii ki. Kime yandaş olacak. Erdoğan'a yandaş olacak. Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak tabii ki" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Üsküdar’daki metro çıkışına konulan İstanbul Halk Ekmek(İHE) büfesi AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından kaldırılmak istenmişti. 15 Temmuz gazisine tahsis edilen yeni büfeye müdahale eden zabıta ekiplerine tepki gösterilmişti.

Röportajı yarıda kesti

A Haber de kameramanı ve muhabiriyle Halk Ekmek büfesinin önüne gitti. A Haber muhabiri büfe önündeki yurttaşlara “Büfenin burada olmasını destekliyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Yurttaşlar, Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterince A Haber, başka kişilere sorular yöneltti. Aynı tepkileri alan muhabir röportajı yarıda kesti.

A Haber muhabiri, Halk Ekmek büfesinin bulunduğu alanda ise 'yandaşsınız' tepkisiyle karşılaşınca "Yandaş olacak tabii ki. Kime yandaş olacak. Erdoğan'a yandaş olacak. Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak tabii ki" dedi.

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Belediye Meclis kararı ile Üsküdar'da açacakları iki yeni büfenin Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldığını duyurmuştu.

TIKLAYIN - Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, İBB Meclis kararıyla kurulan iki Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı