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A Haber muhabiri sığınmacıya tek tek anlattı; Meriç Nehri nasıl geçilir?

09 Mart 2020 14:04

A Haber muhabiri Vedat Sezer’in, bir sığınmacıyı Yunanistan tarafına geçmesi için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Sendika.Org’da yer alan habere göre, Tunca Köprüsü yakınlarında gerçekleşen diyalogda sığınmacıya Meriç ilçesinden botla geçişlerin yoğun olduğunu söyleyen Sezer, “Buradan buradan botlarla. Meriç’in oradan çok geçen var” diyor. 

Sığınmacıya, "Buradan buradan botlarla…" diyen Sezer'e sığınmacı "Yani nereye kadar gitmemiz lazım?" diye sorunca Sezer sığınmacıyı, "İleride çok geçebilen var içeriye, gece. Meriç’ten. Meriç’in ilçesi var bir de ilçe. Meriç’in oradan çok geçen var. Bir sürü bot var orada, hepsi geçiyor. Sabaha kadar, karanlıkta geçebiliyorlar" sözleriyle cesaretlendiriyor. 

Sezer ile sığınmacı arasında geçen diyalog özetle şu şekilde:

Vedat Sezer: Buradan buradan botlarla…

Sığınmacı: Yani nereye kadar gitmemiz lazım?

Vedat Sezer: Aşağıda, ileride çok geçebilen var içeriye, gece. Meriç’ten. Meriç’in ilçesi var bir de ilçe. Meriç’in oradan çok geçen var. Bir sürü bot var orada, hepsi geçiyor. Sabaha kadar, karanlıkta geçebiliyorlar.

Sığınmacı: Buradan mesafe ne kadar yürüyerek gitsek?

Vedat Sezer: Meriç uzak, 50 kilometre. Meriç ilçesi var, onun sahilinde bu nehrin devamı. Orada kısa bir yer var, oradan geçiyorlar.

Sığınmacı: Bu nehrin devamı mı? Peki, o Uzunköprü vardı, oradan geçenler oluyor mu? Bize…

Vedat Sezer: Uzunköprü, Meriç. Uzunköprü uzak. Meriç ilçesi. Nehir ilçesi.

Sığınmacı: Çünkü bizi oraya (Uzunköprü) yönlendiriyorlardı da biz şey yapmadık.

Vedat Sezer: Oradan geçen çok. Karpuzlu var, İpsala var. Bir 100 kilometre aşağıda.

 

 

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