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A Haber'in seçim yayını sosyal medyada gündem oldu!

A Haber ABD'deki seçim sonuçlarını erken açıklamak isterken sosyal medyada gündem oldu

04 Kasım 2020 11:31

ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçiminde ABD'li vatandaşların posta yoluyla gelen oylar haricinde sandık başından fiziki oy atma işlemleri de devam ederken A Haber’in seçim yayını gündeme oturdu.

medyafaresi.com'da yer alan habere göre, A Haber ABD'deki seçim sonuçlarını erken açıklamak isterken sosyal medyada gündem oldu. 

Kanal, Donald Trump'ın New Hampsire eyaletinde rakibi Joe Biden'a karşı yüzde 61,5 önde olduğunu aktardı. Ancak medyafaresi.com'da yer alan haberde, kullanılan oy sadece 26 iken bunun 16’sı Trump’a, 10’u da Biden’a çıkan oylar olduğu aktarıldı. 

A Haber'in oy sayımları başlamadan sonuçları açıklamaya başlaması sosyal medyada gündem oldu. 

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