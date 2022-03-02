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A Haber ekibi Ukrayna'da saldırıya uğradı: "Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık"

"Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı"

02 Mart 2022 13:08

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırısı 5. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı direniyor. Lyviv'de A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kalarak yaralandı.

Yaşananları anlatan Orhan Sali, "Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor." dedi.

A HaberUkraynasaldırıkavga

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