A Haber'den Halk Ekmek haberi: "İnsanlar ucuz ekmek için alsın diye kuyruğa giriyor' mesajı veriliyor"

A Haber'de Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklara ilişkin yapılan haberde "'İnsanlar ucuz ekmek için alsın diye kuyruğa giriyor' mesajı veriliyor" denildi.

A Haber'de, İstanbul Bağcılar'da bir vatadandaşın Halk Ekmek'e ait aracın gecikmesi üzerine çekilen bir video, vatandaşın "Kuyruk oluştuktan sonra ekmek getiriyorlar” ifadeleriyle servis edilerek haberde, "'Yapılmak istenen algı ise çok basit. İnsanlar ucuz ekmek için alsın diye kuyruğa giriyor' mesajı veriliyor" denildi.

Sosyal medyada yayınlanan ve bir vatandaşın çektiği görüntüde, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki Halk Ekmek büfesine saat 14.00'te gelmesi gereken ekmeğin saat 15.19'da geldiği anlatılıyor.



Görüntüleri çeken kişi, ekmek almak isteyen insanların büfe önünde 100 metreden fazla kuyruk oluşturduğunu belirterek, görevlilerin ekmeğin geç gelmesine gerekçe olarak araç arızası ve trafiği öne sürdüğünü anlattı.

Görüntüleri haberleştiren A Haber, "'İnsanlar ucuz ekmek için alsın diye kuyruğa giriyor' mesajı veriliyor" dedi. Haberde ayrıca, Halk Ekmek A.Ş'nin kapasitenin altında üretim yaptığını ve servis saatlerinin geciktirildiği iddiaları da yer aldı.