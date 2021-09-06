A Haber'den 'Erdoğan'ın çocuk sevgisi' haberi: "Çocukların hayallerini gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize bir açılış sırasında önünde duran çocuğa kurdeleyi erken kestiği için sergilediği davranışın sosyal medyada eleştirilerek gündem olmasının ardından A Haber, Erdoğan'ın çocuk sevgisine dikkat çeken bir haber servis etti.

"ANALİZ - Çocukların hayallerini gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan" başlığı ile yayınlanan haberde, Erdoğan'ın çeşitli programlarda çocuklarla yaşadığı diyaloglar gösterildi.

Erdoğan'ın çocuklarla ilişkisine dikkat çekilen 24 dakikalık video haberde, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara sevgisini düşkünlüğünü her ortamda gösterdi" denildi.