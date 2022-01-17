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A Haber canlı yayınında konuk, Türkiye'nin enflasyonunu, ABD ve Avrupa ülkelerindeki enflasyonun toplamı zannetti

"Bunlar neden toplanıyor hocam ortalaması alınmıyor mu?"

17 Ocak 2022 14:17

A Haber yayınında enflasyon konuşulurken bir konuk, tabloda gösterilen Türkiye'deki 36.08'lik enflasyon oranını ABD ve Avrupa ülkelerindeki enflasyon oranlarının toplamı zannetti. Konuk, tabloda alt alta şekilde görülen ABD ve Avrupa ülkelerindeki enflasyon için "Bunlar neden toplanıyor hocam ortalaması alınmıyor mu? Altta 36" diye sordu. "O Türkiye'nin enflasyonu, ortalama değil o" yanıtını aldı.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının başında 2021 yılı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak belirlenmişti. 

abdavrupatürkiye

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