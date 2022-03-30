A'dan Z'ye İstanbul Film Festivali: Hangi filmler yarışacak, hangi yeniliklerle salonlara dönüyor?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival Direktörü Kerem Ayan, T24'te Muammer Brav'a festivalin ayrıntılarını anlattı.

Pandeminden etkilenen festivalin bu yıl salonlara taşınacağını müjdeleyen Festival Direktörü Kerem Ayan, "Pandemi sebebiyle iki yıldır küçük gösterimler ve çevrimiçi programlar ile devam ediyorduk. Bu sene 7 salonla tekrar döndüğümüz için çok mutluyuz. Seyirci de zaten bunu bekliyordu" dedi.

Direktör Ayan gösterim yapılacak salonların, "Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi" olduğunu söyledi.

Ayan, "7 Nisan'da festivalin açılışını yapıyoruz. Açılış filmimiz Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde yapan ve En İyi Başrol Performansı (Meltem Kaptan), En İyi Senaryo, Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı" Çok kalabalık bir kadroyla buraya geliyorlar. Filmin yönetmeni, oyuncuları ve gerçek Rabia Kurnaz'da burada olacak. Bu kalabalık ekibi ağırlayacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Ulusal Yarışma dalında beş film olduğunu dile getiren Ayan, " Bu sene az sayıda ilk filmimiz var. Ama filmlerin çoğunun Türkiye ya da dünya prömiyerini yapacağız. Soner Caner'in "Mukavamet" isimli tek planlık filminin dünya prömiyerini yapacağız. Daha önce Cannes Film Festivali'nde kısa metrajı olan Ziya Demir'in ilk uzun metrajı "Eda ile Hilmi ve Ali" filminin dünya prömiyerini yapıyoruz. Daha önce Antalya Film Festivalinde yarışmış olan "Zuhal" ,"Kerr" ve "Birlikte Öleceğiz" adlı filmler var. Hatta "Birlikte Öleceğiz" adlı filmin İlk Uluslararası Yarışmasını biz yapıyoruz. Çok fazla genç yönetmen bu sene aramızda. Bu bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bu sene ilk defa 3 kadın yönetmen sayımız var yarıya yarıyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. " dedi.

41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstlenirken, jüri üyeleri ise oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo yapacak.

Uluslararası Yarışma dalında gidilen değişiklikten de söz eden Ayan, "Uluslararası yarışma, eskiden 'Edebiyat Uyarlamaları' adını verdiğimiz bir kategoriydi. 5-6 yıl önce 'Sinemaya Yeni Bakışlar' ismiyle yeni bir temaya dönüştürdük. Şekil olarak da daha farklı filmleri almaya çalışıyoruz. Bu senede yarışmada oldukça etkileyici 10 filmimiz var. Gaspar Noe, Eskil Vogt, Bertnard Bonello gibi önemli yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Özellikle uluslararası yarışmamızda başka festivallerde büyük ödül almamış filmleri tercih ediyoruz" dedi.

Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstlenirken, jüri üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Marie-Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik Günleri sanat direktörü Gaia Furrer oluşuyor.



Festival biletleri 1 Nisan'dan itibaren satışa çıkıyor.

İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye, https://film.iksv.org/tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.