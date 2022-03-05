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Rusların ele geçirdiği Herson'da Ukraynalı protestocular, tankların önünü kesti

05 Mart 2022 12:28

Rusya- Ukrayna savaşı 10.gününde. Herson'da Rus birliklerinin ilerlemesine engel olmaya çalışan Ukraynalı protestocuların tankın önüne yattığı ve Rus birliklerinin uyarı ateşi açtığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Herson'da Ukraynalıların Rus birliklerine engel olmaya çalıştıkları görüntüleri Güvenlik uzmanı Michael A. Horowitz, Twitter hesabında paylaştı.

Michael A. Horowitz, paylaşımına "Herson'da çekilen bir video. Ukraynalı protestoculardan birinin yola yatarak Rus güçlerini engellediği görünüyor. Silah sesleri (muhtemelen uyarı atışları) duyuluyor, ancak protestocular geri adım atmıyor. Bu, Putin'in var olmadığını iddia ettiği ulus." notunu düştü.

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