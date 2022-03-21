T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kiev’deki patlama kameralara böyle yansıdı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi

21 Mart 2022 09:38

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi. Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vitaliy KliçkoKiev'in Podilskyi

Diğer Videolar

Muharrem İnce: Faiz lobisi falan palavra; Ukrayna’da bile enflasyon yüzde 14, Türkiye’de 90, bu Erdoğan farkı

“Suriye’ye dönsünler”: Söylemesi kolay yapması zor

CHP'li Bakan: İstanbul Sözleşmesi'nin 11.yılı oldu, biz 11 yıl öncesinden daha gerideyiz

Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdürü Ok: Geçici korumaya sahip kişilerin çalışma izni var,  gençlerimiz tarafından tercih edilmeyen işlerde çalışıyorlar

Sakarya'da zabıta aracında Afganistan bayrağı açan 3 kişi yakalandı

Bir ay önce "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" diyen İlber Ortaylı: Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24