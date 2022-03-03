Habertürk canlı yayınında Rusya-NATO tartışması; sesler yükseldi, programa ara verildi

Rusya ile Ukrayna savaşının konuşulduğu canlı yayında EDAM direktörü ve NATO Savunma Koleji akademik danışma kurulu üyesi Sinan Ülgen ile BAU Öğretim Görevlisi eski asker Abdullah Ağar arasındaki tartışma gündem oldu. Ülgen'in, Ağar’a “Rus yanlısı düşündüğü” imasının ardından tansiyon yükseldi. Ağar bu suçlamaya “Türk gibi düşünüyorum” diyerek yanıt verdi.

HaberTürk'ün canlı yayınında Abdullah Ağar ve Sinan Ülgen, Afşin Yurdakul ile Kürşad Oğuz’un sunduğu HT 360 programında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı değerlendirdi. Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin konuşulduğu sırada Ülgen ve Ağar arasında gergin anlar yaşandı.

Abdullah Ağar’ın konuşması sırasında EDAM Direktörü Sinan Ülgen’in, Abdullah Ağar’ı, “Rus yanlısı düşündüğü” imasının ardından sinirler gerildi. Abdullah Ağar bu suçlamaya “Türk gibi düşünüyorum” dedi.

Programda Sinan Ülgen’in, "Rusya’nın harekatında haksız olduğu ve Batı’nın Rusya karşısında doğru organize olduğunu" aktarmasının ardından söz alan Abdullah Ağar, "Putin’in NATO tarafından tahrik edildiğini" söyledi. Ülgen, Ağar’ın bu ifadesine karşılık araya girince ikili arasında tartışma yaşandı. Seslerin yükselmesi üzerine programa ara verildi.