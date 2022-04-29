Deniz Poyraz davası önce açıklama yapan HDP'li Oluç: Biz kapısına kilit vurulacak bir dükkan değiliz; HDP bu saldırılarla yılmaz

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl binasına 17 Haziran'da silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan davanın üçüncü duruşması İzmir'de görülüyor. Dava öncesi açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç "Bu tek kişinin yaptığı bir suikast, katliam değildir. Tetikçi belli, katil belli; o tetikçiyi azmettiren kimlerdir?" sorularını sordu. Gezi davasında verilen cezalara tepkisini dile getiren Oluç, HDP'yi kapatma davasına ilişkin olarak da "Bir kez daha iktidara söylüyoruz; il, ilçe örgütlerimize, arkadaşlarımıza yönelik bu saldırılarınızdan vazgeçin. Bu kumpas davalarını sonlandırın. Biz kapısına kilit vurulacak bir dükkan değiliz; HDP bu saldırılarla yılmaz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Bayraklı'da bulunan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma öncesi HDP'li Saruhan Oluç basın açıklaması yaptı. Ardından kadın örgütleri de davaya ilişkin açıklamalarını yaptı. Duruşmayı HDP ve diğer partilerin milletvekilleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri ve çok sayıda hak savunucusu takip ediyor.

"Tetikçi belli, katil belli; o tetikçiyi azmettiren kimlerdir?"

HDP'li Saruhan Oluç açıklamada şunları söyledi:

"Bugün alçakça katledilmiş Deniz Poyraz kardeşimizin bir duruşması daha görülecek. Aslında ilk gün ne söylediysek. Bugünde aynı şeyleri söylüyoruz. Ne yazıkki Türkiye'deki hukuk sistemi, yargı iktidarın tam bir sopası ve oyuncağı haline geldiği için söylediklerimizin karşılığını bulamıyoruz. İlk gün dedik ki; bu tek kişinin hazırlayıp yaptığı bir cinayet, bir suikast, bir katliam girişimi değildir. Türkiye'de her zaman bu tür siyasi saldırıların, katliamların arkasında devletin içinde odaklanmış olan çeşitli çetelerin ve karanlık odakların organizasyonu olduğu bilinir.

İlk kez değildir bu. Devletin içinde odaklanmış olan o karanlık çeteler, her türlü koruma ve kollama faaliyetini eğitim, azmettirme ve planlama faaliyetini gerçekleştirmişlerdir. İşte Deniz Poyraz arkadaşımızın, katledilmesi de böyle bir iştir. Biz o nedenle ilk gün dedik ki; tetikçi belli, katil belli. O alçağın teki, onun önemi yok. Esas önemli olan o tetikçiyi azmettirmiş olanlar kimlerdir? O cinayeti, suikastı planlamış olanlar kimlerdir? O tetikçiyi eğitmiş olanlar, azmettirmiş olanların içindeki siyasi ve bürokratik odaklar kimlerdir?

Ne yazık ki mahkeme heyeti bugüne kadar herhangi bir adım atılması doğrultusunda gereken işlemleri yapmadı. Neden? Neyi gizliyor ve koruyorsunuz?

Bu İktidar bir yalan imratorluğu kurdu. Bu iktidar korku imparatoluğu kurmaya çalışıyor ama bu korku imparatorluğunun karşısında her türlü mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. O nedenle HDP'ye, toplumsal ve siyasal muhalefete yönelik bu saldırıları yapıyorlar."

"Biz kapısına kilit vurulacak bir dükkan değiliz; HDP bu saldırılarla yılmaz"

Oluç, açıklamsının devamında HDP'nin kapatma davasına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Deniz Poyraz kardeşimizde olduğu gibi yaptıkları bu tür saldırılar, kumpas davaları, anayasa mahkemsinde açtıkları kapatma davası; bunların hepsinin bir tane nedeni var. Toplumsal ve siyasal muhalefeti sindirmek. Toplumsal ve siyasal muhalefetn dinamik, güçlü, kararlı, örgütlü bir parçası olan Halkların Demoktratik Partisi'ni demokratik siyasetten tasfiye etmek. Böylelikle zannediyor ki bu iktidar; iktidarını sürdürebilir. Muhalefeti sindirebilir ama hayır! Böyle olmadı ve olmayacak. Bir kez daha İzmir'de adliyenin önünden bu iktidara sesleniyoruz: Asla ama asla, sizin bu hukuksuzluklarınız, baskılarınız, saldırılarınız, fütursuz davranışlarınız, talan politikalarınızın karşısında boyun eğmeyeceğiz. Bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonrada eğmeyeceğiz ve asla diz çökmeyeceğiz.

Bir kez daha iktidara söylüyoruz; il, ilçe örgütlerimize, arkadaşlarımıza yönelik bu saldırılarınızdan vazgeçin. Bu kumpas davalarını sonlandırın. HDP'yi kapatma hevesi içinde oradan oraya koşturarak Anayasa Mahkemesi üyelerine baskı yapmaktan, tehdit etmekten vazgeçin.

HDP'yi kapatma davasını kapatmayla sonuçlandırmak için AKP-MHP ittifakı elinden gelen herşeyi yapmaktadır. Bunu biliyoruz ama biz kapısına kilit vurulacak bir dükkan değiliz. HDP bu saldırılarla yılmaz. Deniz Poyraz davasında da bu mücadeleden asla geri durmayacağız. Bugünkü duruşmada da bundan sonraki duruşmalarda da. Herşeyin takipçisi olacağız. Taki o tetikçinin, o katilin arkasındaki azmettirici, planlayıcı devletin içinde odaklanmış olankaranlık çeteler, bunun siyasi ve bürokratik ilişkileri ortaya çıkarılana kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun söznü verdik."

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