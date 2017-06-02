93 yıl önce klise enstrümanlarıyla kuruldular; çiğköfteci trompet, denizci saksafon çalıyor

Bursa’nın Mudanya İlçesi'nde 1924 yılında kurulan Tarihi Mudanya Belediyesi Sivil Bandosu emekli astsubay, esnaf, işçi, gemi kaptanı ile öğrencilerden oluşuyor. Mübadele yıllarında Rumların kilisedeki ayinlerde kullandıkları ve giderken götürmedikleri enstrümanlarla kurulan ve bugün 14- 70 yaş arasında toplam 28 kişiden oluşan bando takımı İzmir Marşı, Onuncu Yıl Marşı ve klasik Türk Müziği dahil 100'den fazla eseri seslendiriyor. Türkiye’de kurulan ilk sivil bando olma özelliğini taşıyan Tarihi Mudanya Belediyesi Bandosu, emekli astsubay, işçi, öğrenci, çiğköfteci, gemi kaptanı, çiftçi ve esnaftan oluşuyor. 1923- 24 yılları arasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele sonucunda, Mudanya’da yaşayan Ortadoks Rumlar, kilisedeki ayinlerde kullandıkları enstrümanları yanlarına almayarak ilçede bıraktı. Bir okulun önündeki sarnıçta bulunan enstrümanlar 1924 yılında kurulan ‘Mudanya Spor Kulübü Mızıka Takımı’na verildi. O günden bugüne kadar tam 93 yıldır hizmet veren bando takımında farklı meslek grubunda kişiler bulunuyor. Öğrenci, emekli, gemi kaptanı, esnaf ve çiftcilerin de yer aldığı bando takımı her türlü müziği rahatlıkla çalabiliyorlar. 58 yıl önce başlamış 12 yaşındayken Tarihi Mudanya Bandosu’nda kurs gördüğünü söyleyen Bando Şefi 70 yaşındaki Fehmettin Bahçuvancı, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde 25 sene Bando Astsubayı olarak görev yaptım. Sonra emekli olup kurs gördüğüm bandoya şef oldum. 18 yıldır bandonun şefliği yapıyorum. Türkiye’de kendi bandosu olan başka bir ilçe yok. Biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Mudanya halkı bizi seviyor ve biz de onlara güzel eserler sunmak için çalışıyoruz" dedi. Klarnete ilgi çok fazla Bandonun sadece açılışlarda, belediye etkinliklerinde kullanılmadığını kaydeden Bahçuvancı, “Yaz ve kış döneminde bando kursları açıyoruz. Buraya staj yapmaya gelenler var. Gelenler en çok klarnet, saksafon ve trampete ilgi gösteriyor. Çünkü ilerde kendileri için bu enstrümanlar kazanç kaynağı oluyor" diye konuştu. Tarlada çapa, bandoda davul Kendisinin zeytin ağaçları olduğunu ve çiftçilik yaptığını anlatan 69 yaşındaki Hüseyin Çelebi de, “Tarlada çapa yapıyorum. Zeytin zamanı hasat yapıyorum. Etkinlik olunca da bandoda davul çalıyorum. Bando benim için bir aşk, bir sevda. Ne mutlu bana ki böyle bir bandoda yer alıyorum" ifadelerini kullandı. Çiğköfteci trompet çalıyor 1964 yılından beri bandoda çalıştığını dile getiren 67 yaşındaki çiğköfteci Cengiz Altınışık ise, “Bir kablo fabrikasında işçi olarak çalışıyordum. Bir yandan çalışırken bir yandan da bandoda trampet çalıyorum. Şimdi emekli olunca çiğköfte dükkanı açtım. Etkinlikler olduğu zaman da bandoda görev yapıyorum” dedi. Saksafon çalan denizci Tam 12 yıldır bando takımında yer alan Deniz Astsubayı emeklisi Adnan Ataerkil, saksafon çaldığını dile getirerek şöyle konuştu: “Bando etkinliği olmadığı zamanlarda gemi kaptanlığı yapıyorum. Denizlere uzak bir adam değilim çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Deniz Astsubay olarak görev yapıyordum. Bando şefimiz çağırdığı zaman da takımda yerimi alıp saksafon çalıyorum" Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz ise Türkiye'nin ilk sivil bandosunun ilçelerinde bulunduğunu belirtip, "Bandomuz çok özel ve güzel. Bizi çok mutlu ediyorlar. Tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.