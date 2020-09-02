89. İzmir Enternasyonal Fuarı, önlemlerle kapılarını açıyor

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 4 Eylül'de Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle kapılarını açacak. Maske, mesafe ve temizliğin ön planda olacağı 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın basın toplantısı Kültürpark'ta gerçekleşti.

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle fuarların iptal olması sonrasında İzmir’de açılacak ilk fuar olan 89. İzmir Enternasyonal Fuarı, konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar; Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Kültürpark’ta organize edilecek. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek fuarda, Akdeniz teması ön planda olacak. Fuarda konserler, tiyatro ve sinema gösterimleri, yediden yetmişe herkese hitap edecek etkinliklerle dolu 5 gün yaşanacak. Fuara giriş ücretleri 5 lira olarak belirlenirken, tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek.

"İzmir Enternasyonal Fuarı’nı 89. kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

89. İEF basın toplantısında konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Atatürk’ün İzmir’i fuarlar şehri yapmak için adım attığı İzmir Enternasyonal Fuarı’nı 89. kez gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Fuar her yıl gelişerek, yenilenerek bugüne kadar geldi. Fuar ekonomik misyonunun haricinde bir barış merkezi oldu. Fuar ruhu hep canlı kaldı ve coşkusu hep büyüyerek devam etti. 89. İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl Akdeniz temasıyla gerçekleşecek. Amacımız pandemiyle birlikte çok daha büyüyen ülkemizin ekonomik sorunlarını fuardaki uluslararası işbirlikleriyle en aza indirmek. Şehrimiz 1800’lerin başından beri dünya ticaretinin gerçekleştiği önemli merkezlerden biri olmuş. Bu sayede çok kültürlü bir kent olmuş. İzmir Limanı hem ticaretin merkezi hem de pek çok kültürün uyumlu bir şekilde bir arada bulunduğu bir alan haline gelmiş. İzmir’in ve ülkemizin refahını artırmak için Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye başladık. Her haneyi derinden sarsan ekonomik sıkıntılarımıza bir nebze olsun çözüm üretmek istedik” dedi.

"Akdeniz gibi coşkulu ve renkli bir fuar"

Maske, mesafe ve temizlik kurallarının çok titizlikle uygulanacağını vurgulayan Başkan Soyer, “Pandemi sebebiyle fuar bu yıl 10 gün değil 5 gün olarak organize edildi. Misafirler sosyal mesafeye uygun ve ateşleri ölçülerek içeriye alınacak. Maske ve dezenfektanlar dağıtılacak. Çim konserleri bu yıl mesafe korunamayacağı için yapılmayacak. Açık hava tiyatrosunda konserler, tiyatrolar gerçekleşecek. Halkımızın sağlığını her şeyden daha fazla ön planda tutuyoruz. İzmirlilerin de alınan tüm önlemlere uyacağından şüphemiz yok. Akdeniz gibi coşkulu ve renkli bir fuar geçireceğimizden şüphemiz yok. Bu koşullar altında yine de en zengini ve en içeriği dolu olanını gerçekleştirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Soyer’den sonra konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, “Fuar İzmir İş Günleri'yle başlayacak. Akdeniz’de lojistik konusunda düzenlenecek iş günleri bu yıl online olarak düzenlenecek. Akdeniz’de lojistik ve ticaret, pandemi sonrasındaki durumun değerlendirilmesiyle başlayacak. Pandemi sonrası değişen tedarik zinciri ve yeni yöntemlerin tartışılacağı oturumlar düzenlenecek. Akdeniz’de ticaret ve lojistiğin geleceği konuşulacak. Yeni dünya, yeni tüketici, yeni şirket isimli programımızda yeni dönemdeki duruma uygun konular tartışılacak. Pandemi sonrası dönemde Akdeniz ülkelerinden katılımcılar yeni ticaret fırsatlarını değerlendirecekler” ifadelerine yer verdi.