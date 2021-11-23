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83 yaşındaki sürücü mobilya mağazasına böyle daldı

2 kişi yaralandı

23 Kasım 2021 16:43

İsrail'in Nehariya kentinde aracıyla mobilya mağazasına dalan 83 yaşındaki sürücü bir mobilya mağazasına dalarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İsrail’in Akdeniz kıyısında yer alan Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların 82 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadın olduğu aktarıldı. Yaralılar Celile Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, sürücünün ise kazanın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Kaza anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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