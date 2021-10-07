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82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün denizde satış yapıyor

Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrede kürek çekiyor

07 Ekim 2021 09:39

Antalya'da yaşayan Yüksel Korucu (82), doğadan topladığı doğal ürünleri kayığına yükleyip her gün kilometrelerce kürek çektiği denizde, yat turuna çıkan tatilcilere satıyor. Koy koy dolaşan Korucu, ekmek parasını denizden ve doğadan çıkarıyor.

Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor. Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3,5 kilometrede kürek çekiyor.

Yüksel Korucudenizde satış yapan yaşlı kadınantalya

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