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80 yaşında sokakta lif satan teyze: Sıkıntı çekiyoruz hem de nasıl; beni hapse mi atacaklar atsınlar!

"Dolar takır takır artıyor, helikopter gibi hiç durmadan gidiyor"

07 Aralık 2021 11:57

İstanbul Bakırköy'de yapılan bir sokak röportajında muhabirin, "Doların yükselişi için ne düşünüyorsunuz?" ve "Ekonomiden memnun musunuz, sıkıntı çekiyor musunuz?" sorusuna 80 yaşında lif satan bir teyze "Sıkıntı çekiyoruz hem de nasıl; beni hapse mi atacaklar atsınlar!" diye yanıt verdi.

Emekli maaşının yetmediğini ve sokakta lif satarak 50 yaşındaki oğluna baktığını söyleyen teyzenin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Medyali adlı Youtube kanalında yayınlanan röportajda ekonomiden memnun olmadığını belirten teyze, "Bin 800 TL maaş alıyorum onunla nereye kadar yeter. Akşam seyrediyorum dolar takır takır artıyor. Helikopter gibi hiç durmadan gidiyor " sözleriyle sitem etti.

"Yaşım 80, korkmuyorum hiç bir şeyden"

Muhabirin "Mevcut hükümet bu gidişatı düzeltebilir mi?" sorusuna ise teyze, "Düzeltemez. Değişmesi lazım. Yaşım 80, korkmuyorum hiç bir şeyden. Beni hapse mi atacaklar? Atsınlar" diye cevap verdi.

Röportaj hakkında ihbar yapılmış

Youtube kanaldan yapılan açıklamada ise röportaj hakkında ihbar yapılması üzerine polisin, röportajı bitirmelerini istediği ifade edildi:

"Tam da ninelerin konuşması sırasında polis memurları gelerek ihbar geldiğini bu sebeple röportajı durdurmamız gerektiğini söyledi. Polis memurları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra suç teşkil edecek herhangi sakıncalı bir durum olmadığını anlayınca muhabir arkadaşımız tekrardan sokak röportajlarını yapmaya devam etti."

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