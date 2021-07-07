8 yıl boyunca babası tarafından cinsel istismara maruz bırakılan Meliha Yıldız anlatıyor: Babamın, annemin, toplumun sırrı

Yakın ya da uzak aile üyeleri tarafından çocuk yaşta cinsel istismar gören bir kişi neler yaşıyor?

Bir cinsel istismar türü olan ensest, sözlükte "aile içi yasak ilişki" olarak tanımlanıyor. Çocuk istismarı ve ensest üzerine konuşmak, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tabu.

Meliha Yıldız bu tabuyu yıkmak üzere yaşadığı travmayı anlatma kararlılığını gösteren kadınlardan biri. Çocukluğunda 8 yıl boyunca babası tarafından cinsel istismara maruz bırakılan Meliha, toplumun kapalı kutularından biri olan ensestin konuşulması ve mağdurların yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ediyor:

"Bu babamın, annemin, ailenin, toplumun sırrı. Dünyanın sırrını açıklıyorum, kendi sırrımı değil. Şimdi başkaları saklansın."