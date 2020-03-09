8 Mart'ta gözaltına alınan kadına polis koridorunda şiddet kamerada

İstanbul’daki Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan bir kadının polis koridorundan geçirilirken uğradığı şiddet tepki topladı.

İstanbul Taksim’de İçişleri Bakanlığı’nın yasak talimatına karşın 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nü gerçekleştirmek isteyen kadınlara polis zor kullanarak engel oldu. Gösteri sırasında gözaltına alınan bir kadının onlarca polisin arasından geçirildiği ve şiddet gördüğü video büyük tepki topladı.

Dün gerçekleştirilen gösteride Sıraselviler Caddesi boyunca yürüyen kadınlar, Taksim Meydanı girişinde polis barikatı ile karşılaştı. Eylemcilerin bir kısmı Karaköy'e doğru yürüyüşe geçti. Sıraselviler Caddesi'nde sloganlarla bekleyen bir grup kadına ise polis müdahale etti.

TAZ Gazete'den Emre Orman'ın videosunda bir kadının gözaltına alınarak barikat kurmuş polislerin arasından geçirildiği görülüyor. Bu sırada onlarca polis tarafından kadına tekme ve yumruklarla şiddet uygulanıyor.