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8 Mart kutlamalarına giden Metal-Sen işçileri'nin otobüsü devrildi; 7 kadın hayatını kaybetti!

07 Mart 2017 17:21

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kadın öldü. Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal Sendikası 1 No’lu Şube üyesi kadın işçiler 4 otobüsle Bursa'dan yola çıktı. Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde gelindiğinde sürücü Mehmet Tüzün yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Kazada 7 kadın öldü. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla, hastanelere kaldırıldı. İnegöl’ün Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii’ndeki kaza yerine İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de geldi. Kaymakam Akça, üzücü kazada olay yerinde 6, hastanede bir olmak üzere 7 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Devrilen otobüste yaşamını yitiren kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına giden Bursa’da otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki ve Delphi fabrikalarında çalıştıkları öğrenildi. Bu arada Ankara'daki etkinliklere katılmak üzere Bursa'dan bugün Ankara'ya gitmek üzere yaklaşık 250 kadının otobüslerle konvoy halinde hareket ettikleri öğrenildi.

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