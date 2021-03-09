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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi

09 Mart 2021 11:00

Bursa’da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının erkek arkadaşına uzaklaştırma kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşını araçtan indirdi. Erkek genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi.

Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günüdarp edildiBursakadına yönelik şiddet

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