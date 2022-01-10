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8.kattan düşen kadın zemine 10 metre kala balkona takıldı

Apartmanın 3. katındaki balkonun çatısına düşerek yaralandı

10 Ocak 2022 09:27

Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden Ç.Y. (37), balkon demirlerinden boşluğa doğru düşmeye başladı. Hızla aşağıya hareket eden genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala, apartmanın 3.katındaki balkonun çatısına düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 3. kattaki balkona çıkarak sağlık ekipleri ile birlikte Ç.Y.'ye müdahale etti.

Bir apartman sakininin evine alınan Ç.Y.'ye ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra sedye ile sokağa çıkartılan Ç.Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının inanılmaz kurtuluşu vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan, olay esnasında evde bulunan Ç.Y.'nin eşi Y.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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