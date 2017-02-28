8 bin liraya aldığı hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yaptı

Zonguldak'ta oturan 28 yaşındaki Cenk Topçu, 8 bin liraya aldığı 1993 model hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yaptı. Özel bir şirkette satış müdürü Cenk Topçu, askeri araç olarak kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan 1993 model cipi, 8 ay önce Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan ihaleyle 8 bin liraya satın aldı. Çekici ile Zonguldak'a getirilen araç büyük bir revizyona sokuldu. Cip, dış ve iç döşemesinden motorundaki vidasına kadar 30 bin lira harcanarak sıfırdan yapıldı. Cenk Topçu'nun sanayi sitesinde bir çok usta ile birlikte çalışarak ve 30 bin liraya harcayarak yaptığı cip, ilgi gördü. Topçu, aracın çocukluk hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için motorlu kuryelik dahil birçok işte çalıştığını söyledi.