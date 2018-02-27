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Spor

79 yaşındaki Fehime Özkan, Türkiye rekoru kırdı!

27 Şubat 2018 19:19

Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Fehime Özkan, iki gün süren organizasyonda katıldığı dört yarışmada dört adet altın madalya kazanırken, iki de Türkiye rekoru kırdı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Fehime Özkan, iki gün süren organizasyonda çıktığı 4 yarışmada 4 altın madalya kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı. Fehime Özkan, özellikle uzun atlama ve 400 metredeki performanslarıyla ayakta alkışlandı. İki çocuk, beş torun sahibi Bodrumlu veteran atlet, Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde 45 ilden 480 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada İzmir Atletizm Spor Kulübü (İZAK) adına yarıştı. 75-79 yaş kategorisinde kadınlarda tek katılımcı olarak 60, 400 ve 200 metre ile uzun atlamada yarışan süper babaanne, 400 metrede (2.15.06) ve uzun atlamada (1.83) Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

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