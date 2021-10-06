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74 yaşındaki vatandaş anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Ameliyat oldum, parmağım kesildi, sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım

Videoyu sosyal medyada birçok kullanıcı paylaştı

06 Ekim 2021 19:38

'Sokak Kedisi' isimli Youtube kanalının gerçekleştirdiği bir sokak röportajında konuşan 74 yaşındaki vatandaş "Ameliyat oldum, parmağım kesildi, sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım" dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Videoyu sosyal medyada birçok kullanıcı paylaştı. 

Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) sokak röportajındaki vatandaşa ulaştı. Sosyal medyada vatandaşla çekilen videoda "Şimdi amcamıza ulaştık. Derneğimize götüreceğiz, kendisiyle ilgileneceğiz. Elimizden ne gelirse yapacağız" denildi. 

 

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