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71 yaşındaki vatandaştan Davutoğlu'na: Geçinemiyorum, iş arıyorum bulamıyorum

"2 lira maaşım var. 14 lira diş parası ödeyeceğim"

25 Eylül 2021 09:52

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta yurttaşlarla bir araya geldi. 71 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın, "Bu yüzde 15 işçiye zam veriyorlar, bu emekli maaşına niye yüzde 5, yüzde 4? Bizimle dalga mı geçiyorlar yani? Başkanım geçinemiyorum. İş arıyorum bulamıyorum ki çalışayım, kendimi geçindirmek için" dedi. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, parti çalışmaları dolayısıyla bulunduğu Sivas'ta bir vatandaşla sohbet etti. 

71 yaşındaki kadının, "Eşim vefat etti benim, 2 lira maaşım var. 14 lira diş parası ödeyeceğim. Bu yüzde 15 işçiye zam veriyorlar, bu emekli maaşına niye yüzde 5, yüzde 4? Bizimle dalga mı geçiyorlar yani?" sözlerine Davutoğlu, "Aynen öyle yapıyorlar maalesef" karşılığını verdi.

Geçinemediğini söyleyen kadın, "İş arıyorum bulamıyorum ki çalışayım, kendimi geçindirmek için" dedi. 

 

Gelecek PartisiAhmet DavutoğluSivas71 yaşındaki vatandaiş arıyorum bulamıyorum

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