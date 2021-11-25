71 yaşındaki emekli çiftçi: 5 kuruş para yok cebimizde, vere vere anam ağladı bankaya

CHP Esnaf Masası, Kars’ın Arpaçay ilçesinde yurttaşlarla dertleşti. CHP’li milletvekillerine yaşadığı sorunları anlatan 71 yaşındaki emekli çiftçi, bankaya 200 bin lira borcu olduğunu dile getirerek, “Çocuklarımdan korkuyorum. Özümü inkar edeceğim, asacağım. Benim kefillerim var, onların yanında eriyorum. 71 yaşındayım, Kerbela’ya gittim. Borçluyum ben, ölüyorum, anam dinim ağlıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyeti, Kars’ın Arpaçay ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Heyette yer alan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’e sorunlarını anlatan 71 yaşındaki çiftçi, “Mandalinanın kilosu 5 lira olmuş. Çocuklarımız bırakıp gitmiş. 2 bin lira aylık aldım. Kime dağıtacağım ben bu parayı? Kime vereceğim? Kime dağıtacağım? Yedi nüfusum var, yedisini de İstanbul’a gönderdim ben. 100 dekar yerim var, neyle ekip biçeceğim. 11 lira mazot oldu. Bunu Allah kabul eder mi? 5-10 yerden aylık alıyorlar. Vatandaşa günah yazık değil mi” diye konuştu.

Üç tane ineği kaldığını dile getiren çiftçi, bankaya da borcu olduğunu dile getirerek, “Vere vere anam ağladı bankaya. Üç tane inek kaldı. O da süt, peynir, yağ için kaldı. Bunu Allah, peygamber kabul eder mi” dedi.

Çiftçi, 200 bin lira banka borcu olduğunu söyleyerek, “Çocuklarımdan korkuyorum. Özümü inkar edeceğim, asacağım. Benim kefillerim var, onların yanında eriyorum. 71 yaşındayım, Kerbela’ya gittim. Borçluyum ben, ölüyorum, anam dinim ağlıyor” diye konuştu.