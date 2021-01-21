70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu; 'Akdeniz'de şimdiye kadar bulunan en büyüklerden biri'

İtalya’nın Sorrento limanında ağırlığı 70 ton, uzunluğu 23.5 metre olan kıyaya vurmuş dev bir balina bulundu.

Ölü balina bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin yavru bir balinayı takip etmesi sonucu fark edildi. Balığın şimdiye kadar Akdeniz kıyılarına vuran en büyük balinalardan olduğu belirtildi.

​İtalyan Sahil Güvenlik gemisi kaptanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın iki gemi yardımıyla Napoli kentine taşındığını ve ölüm nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Öte yandan, balinanın devasa iskeletinin bir müzede sergilenebileceği belirtiliyor.