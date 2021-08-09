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70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı

Polise sahte kimlik gösterdiler

09 Ağustos 2021 12:48

Kahramanmaraş'ta girdikleri zincir marketlerden cep telefonu, tablet ve akıllı saat çalan Doğan Şimşek (36) ile Nesrattin Yavuz (45), yakalandı. Yapılan incelemede 70 ilde karıştıkları hırsızlık olayları nedeniyle arandıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir zincir marketin 7 şubesinden telefon, tablet ve akıllı saat hırsızlarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Doğan Şimşek ve Nesrattin Yavuz olduğu belirlendi. Şüphelilerin Gaziantep'e doğru gittiğini belirleyen ekipler, aracı Kömürler bölgesinde durdurdu.

Polise sahte kimlik gösterdiler

Polislere sahte kimlik gösteren ve "Biz suçlu değiliz" diyen Doğan Şimşek ile Nesrattin Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 12 cep telefonu, 5 tablet, 3 akıllı saat, 1 dijital yazı tahtası ile yakalanmamak için her hırsızlıkta giydikleri değişik kıyafetler ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, yapılan araştırmada çok sayıda suç kaydı olduğu, 70 ilde hırsızlık olaylarına karıştıkları ve arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nesrattin YavuzDoğan ŞimşekKahramanmaraş70 ilde aranan

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