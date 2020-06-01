7 yolcu bindirilmesi gereken minibüsten 35 yolcu çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen kısıtlama ile ilgili İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimlerde minibüslerin 'yüzde 50' kuralını uymadığı görüldü. Bir minibüste 7 olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı.

Polis ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi. 'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi. Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.