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65 yaş üstü sokağa çıktı: 55 gündür karantinadayım, çok bunaldım

10 Mayıs 2020 16:47

Tuğba Baykal

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından evlerde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra bugün (10 Mayıs) ilk defa sokağa çıktı. Saat 11.00’de yasağın kalkmasının ardından dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar havanın da güzel olması sayesinde güneşin tadını çıkardı.

İstanbul'un Kadıköy sokaklarında mikrofon uzattığımız 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmaktan sıkıldıklarını söylüyor, özellikle yalnız yaşayanlar karantina sürecinde çok bunalmış. Kimi ekonomik olarak da zor durumda, kimi ise sosyal yardımlara ulaşamadıklarını ifade ediyor.

Virüs için alınan önlemler gerekli olsa da bazen biz de dışarı çıkabilmeliyiz diyen 65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatlik özgürlüğün ardından yasağın başladığı 15.00 itibarı ile evlere geri döndü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 verilerine göre Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaşta 7 milyon 550 bin 727 kişi yaşıyor. 21 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar tam 50 gündür sokağa çıkamıyordu.

4 Nisan tarihinde 20 yaş altı vatandaşlara da gelen sokağa çıkma yasağı ile birlikte Türkiye’de toplamda 33 milyon 112 bin 547 kişi salgı tedbirleri gerekçesi ile sokağa çıkamıyor. 14 yaş ve altı 13 Mayıs’ta, 15-20 yaş arasındakiler ise 15 Mayıs saat 11.00-15.00 saatleri arasında izinli olarak sokağa çıkabilecek.

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