64 üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu 2 ay sonra yeniden sahnede!

2016'nın aralık ayında gerçekleşen uçak kazasında 64 üyesini kaybeden efsane Aleksandr Askeri Korosu, ya da tüm dünyada bilinen adıyla “Kızıl Ordu” korosu yeni grubuyla ilk kez sahne aldı… turkrus.com'un haberine göre üç haftalık provanın ardından ilk konser Moskova’da Merkez Sovyet Ordu Tiyatrosu sahnesinde gerçekleşti. Kaybedilen asker sanatçıların anısına saygıyla başlayan konserde yine “Kalinka” ve “Katyuşa” gibi simge şarkılar söylendi. Koro, yeni üyeleriyle Avrupa turnesine başlayacak. Koroya, 2 binde fazla başvuru olmuş, yapılan sınavlardan geçen yeni üyelerle kısa sürede yeni koro oluşturulmuştu.