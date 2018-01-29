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60. Grammy Ödülleri'nde Trump'ı kızdıran kitaptan bölümler okundu: Zehirlenmekten uzun süredir korkuyordu, hamburger yemeyi sevmesinin sebeplerinden biri bu...

29 Ocak 2018 14:34

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan sanatçıların ve konukların çoğu, cinsel taciz kurbanlarına desteklerini dile getirmek ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için yakalarına beyaz gül taktı. 60. Grammy Ödül töreninde siyasi mesajlar arasında en çok dikkat çeken ise, Başkan Donald Trump'ı hedef alan bir skeçte, 2016'daki başkanlık seçiminde Trump'a kaybeden Hillary Clinton oldu. Videoda, sunucu James Corden gelecek yılki 'En İyi Spoken Word Albümü' (Şiir, Sesli Kitaplar & Konuşan Hikâye Kitapları) ödülünün sahibini belirlemek için Cher, Snoop Dogg, Cardi B, John Legend ve DJ Khaled gibi isimlere Trump'ın Beyaz Saray'daki hayatını anlatan ve çok konuşulan 'Gazap ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın içinden' kitabından bölümler okutuyor. Ardından ekrana sürpriz bir şekilde Clinton geliyor. Önce kitabı yüzünü kapatacak şekilde tutan Clinton daha sonra izleyicilerin alkışları eşliğinde kitabı indiriyor ve kitaptan şu satırları okuyor: "Zehirlenmekten uzun süredir korkuyordu. McDonalds yemeyi sevmesinin sebeplerinden biri buydu."

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hillary clintondonald trump60.yıl grammy ödülgazap ve öfke

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