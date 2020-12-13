6 yıl 3 ay hapis cezası verilen gazeteci Ayşegül Doğan: Gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadım

Gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler gerekçesiyle “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davadan ceza alan gazeteci Ayşegül Doğan “Bu cezayı sadece yaptığım gazetecilik faaliyetleri üzerinden açıklayabilirim, çünkü başka hiçbir şey yapmadım" dedi.

"Yapmadığım şeyleri açıklama mecburiyetiyle külfet altında bırakıldım" diyen Doğan, davasında adil yargılanma talebinin ihlal edildiğini de söyledi.

Doğan'ın videosu Haberin Var Mı İnsiyatifi tarafından paylaşıldı. İnsiyatif tarafından da şu ifadelere yer verildi;

"Meslektaşımız Ayşegül Doğan, 7 Aralık 2020’de Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Doğan, Gülen cemaatinden oldukları şüphesiyle daha sonra görevden alınan savcı ve hakimlerin kararlarıyla usulsüz şekilde dinlenmişti.

"Ayşegül Doğan’ın gazetecilik faaliyetleriyle ilgili editörü ve haber kaynaklarıyla yaptığı konuşmalar aleyhinde delil olarak kullanıldı. Dosyaya Doğan’ın söyleşileri, katıldığı ve haberini yaptığı, resmî makamların bilgisi dahilinde gerçekleşen konferanslar, davet edildiği, ancak katılmadığı çalıştaylar da eklendi."

"Mahkeme heyeti, Doğan’ın kapatılan İMC TV’de program koordinatörü olduğunu bilmesine rağmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na 'Basın mensubu olup olmadığını, basın kartının bulunup bulunmadığını' sordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı cevabında 'Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde Ayşegül Doğan’ın basın kartı taşımadığı görülmüştür' dedi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ayşegül Doğan’a terör örgütü üyeliğinden ceza verdi."

TIKLAYINIZ - Gazeteci Ayşegül Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası