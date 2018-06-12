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585 gündür tutuklu bulunan Demirtaş'tan ses var: Herkes rahat olsun

12 Haziran 2018 14:53

Edirne Cezaevi'nde 585 gündür tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sesli mesaj göndererek, seçim çalışmalarına katılma çağrısında bulundu. Demirtaş gönderdiği mesajda, "Herkesin içi rahat olsun, biz burada çok moralliyiz, sağlıklıyız, kendimize bakıyoruz. Dışarıdan gelen haberlerle daha mutlu oluyoruz. Daha da coşuyoruz. Bizim için dışarıdan gelen her haber, her sevinçli haber bir moral gıdasıdır. Bizim sağlığımızın da yegane garantisi de halkımızdır. Herkesin içi rahat olsun, herkes sadece seçim çalışmasına kendini katmaya çalışsın" dedi.

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